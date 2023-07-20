إلغاء حفل “لالجيرينو” .. لهذا السبب وهذا رده 

أعلنت الشركة المنظمة لحفل مغني الراب سمير جغلال والمعروف بـ “لالجيرينو” والذي كان مبرمجا بالقاعة البيضاوية مساء اليوم بداية من الساعة السابعة مساءً.

الاولمبي “محمد بوضياف” في بيان لها عبر صفحتها على الفيسبوك أن الحفل تم إلغاءه من طرف الشركة المنظمة.

كما تنهي إدارة المركب الأولمبي علم إلى الجمهور أنه ليس لها أي صلة بالإلغاء، سيما وانها كانت على أهبة الاستعداد بتسخير القاعة وتجهيزها وفق طلبات الشركة المنظمة للحفل.

وتأكد إدارة المركب الأولمبي انها تملك كل الوثائق التي تثبت إلغاء الحفل من طرف الشركة المنظمة.

و قالت الشركة المنظمة للحفل ان الحفل تم إلغاءه بسبب إصرار فنان “لالجيرينو” على إدراج ال للمغني سولكينغ soolking في البرنامج.

في حين رد مغني الراب “لالجيرينو” لجمهوره على إلغاء حفله عبر مقطع فيديو وقال “انا جد متأسف لهذا الخبر الخارج عن نطاقي” .. وسنبحث عن تحديد موعد اخر لهذا العرس الفني”.