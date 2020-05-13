إلغاء tva على استيراد المواد الصيدلانية والأجهزة الخاصة بمواجهة كورونا.. وتمديد آجال دفع الضرائب

أقر مشروع قانون المالية التكميلي، تمديد فترة وآجال دفع الضرائب والرسوم الجمركية، بسبب فيروس كورونا.

وحسب نسخة المشروع تحصل عليها تلفزيون النهار، فقد تم إلغاء tva والحقوق الجمركية على استيراد المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية التي تدخل في إطار مواجهة فيروس كورونا.

كما تم إلغاء tva على المواد الأولية المستوردة أو المصنعة محليا لمدة سنتين والموجهة للصناعات الميكانيكية ،الكهربائية، الإلكترونية، قطاع الغيار.

وأقر مشروع قانون المالية التكميلي إعادة تنظيم النظام الضريبي الموحد وإعادة النظر في نظام ضريبة المهن الحرة.

كما ورد في ذات المشروع إعادة تقديم التصريح المبسط، وكذا نظام الدفع بالنسبة لدافعي الضرائب من خلال إلغاء عدة تعاملات.

وأقر المشروع إلغاء الضريبة المزدوجة لأصحاب المهن الحرة، وإعادة تفعيل والعمل بعتبة 30000000 كإلتزام لدافعي الضرائب.