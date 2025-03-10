إلغاء التأشيرة بين الجزائر وهذه الدولة 

صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن اتفاقا بين الجزائر وسلوفينيا الصديقة حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة”.

وإجتمع اليوم مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حيث تناول عروضا تخص عدة قطاعات، منها النقل الفلاحة والصناعة .

وخلال الإجتماع أمر رئيس الجمهورية بإعداد دفتر شروط لإطلاق استشارة دولية في أقرب الآجال مع دول لها قدرة التموين لاستيراد إلى غاية مليون رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى.

كما أمر الرئيس تبون بالشروع فورا في تجسيد مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وتمنراست وخط المنيعة ـ تيميمون ـ أدرار

وتدعيما للمنتوج الوطني أمر رئيس الجمهورية بمنع أي استيراد لألواح الرخام الجاهزة مع مباشرة استثمارات جديدة وإدخال إصلاحات على هذه الصناعة.