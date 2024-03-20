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إلقاء القبض على إرهابي كان ينشط بالخارج

بقلم عايدة.ع
إلقاء القبض على إرهابي كان ينشط بالخارج
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ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة، القبض على الإرهابي “ريكان الصفاح” الذي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش_الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 مارس 2024. في كامل التراب الوطني، التي نشرتها وزارة الدفاع الوطني، ألقت مفـرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6. القبض على الإرهابي “ريكان الصفاح” الذي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج.

كما أوقفت مفارز أخرى (15) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

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