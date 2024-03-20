إلقاء القبض على إرهابي كان ينشط بالخارج

ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة، القبض على الإرهابي “ريكان الصفاح” الذي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش_الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 مارس 2024. في كامل التراب الوطني، التي نشرتها وزارة الدفاع الوطني، ألقت مفـرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6. القبض على الإرهابي “ريكان الصفاح” الذي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج.

كما أوقفت مفارز أخرى (15) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

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