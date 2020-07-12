إلقاء القبض على الإرهابي “أحمد ولد شيلا” المكنى “ملوكي أحمد” بتمنراست

ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس السبت، بعين أمڨل، ولاية تمنراست، القبض على الإرهابي المسمى “أحمد ولد شيلا” المكنى “ملوكي أحمد”.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، فقد التحق الإرهابي بالجماعات الإجرامية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2012.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بجانت، 7 أشخاص وضبطت 9 مولدات كهربائية و11 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى 18 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب ومواد متفجرة ومعدات مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين حجز عناصر الدرك الوطني 7027 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي.