إلقاء القبض على الإرهابي المكنى”الربيع” بتمنراست

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الأحد، من إلقاء القبض على الإرهابي “ب. قويدر” المكنى “الربيع” بتمنراست.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم لاثنين، فقد التحق هذا الأخير بالجماعات الإرهابية سنة 2011.

كما كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش مخبأ للإرهابيين، وأربع قنابل تقليدية الصنع، وذلك، خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تايوسام، ولاية سكيكدة.

وأوقفت مفارز للجيش، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام، 45 منقبا عن الذهب.

وضبطت 7 أجهزة كشف عن المعادن و9 مولدات كهربائية و7 مطارق ضغط وبندقية صيد، بالإضافة إلى آلة لتكسير الحجارة ومواد ومعدات تفجير.

وبالغزوات، ضبط حراس السواحل 21,765 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما حجزت مفرزة للجيش وعناصر الدرك وحرس الحدود، بكل من بجاية وتلمسان، كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ 3,9 كيلوغرام.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولتي هجرة غير شرعية لـ 17 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وسكيكدة.

في حين تم توقيف 34 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان والنعامة وبرج باجي مختار.