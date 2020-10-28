إلقاء القبض على الإرهابي مصطفى درار في تلمسان

قامت مصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، يوم أمس الثلاثاء، بإلقاء القبض على الإرهابي مصطفى درار، في تلمسان بالناحية العسكرية الثانية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تمت هذه العملية بعد مراقبة ومتابعة مستمرة للمعني منذ دخوله عبر الحدود الوطنية، إلى غاية جمع واستكمال المعلومات حول تحركاته المشبوهة.

للإشارة، إلتحق المعني بمعاقل الإرهاب سنة 2012، وتم إطلاق سراحه بداية شهر أكتوبر الجاري بمالي، بعد مفاوضات قامت بها أطراف أجنبية.

وأسفرت تلك المفاوضات، عن إبرام صفقة تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي ودفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن 3 رهائن أوروبيين.

وأكدت وزارة الدفاع، إن هذه التصرفات غير المقبولة والمنافية للقرارات الأممية التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة قصد مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

هذا وتؤكد هذه العملية النوعية مرة أخرى على فعالية المقاربة التي يعتمدها الجيش الوطني الشعبي في استتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني، ومحاربة ظاهرة الإرهاب في المنطقة، يضيف البيان.