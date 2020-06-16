إلقاء القبض على المتسبب في حادث مرور خطير بالطريق السريع بين الجزائر وتيبازة

أخبار الجزائر
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إلقاء القبض على المتسبب في حادث مرور خطير بالطريق السريع بين الجزائر وتيبازة
بقلم م . فيصل

تمكنت مصالح الدرك الوطني في ظرف وجيز  مساء اليوم الثلاثاء من توقيف المتسبب في حادث المرور الذي وقع بالطريق الجنوبي على مستوى الطريق السريع بين الجزائر وتيبازة.

ووفق بيان لذات المصالح المشتبه فيه قام بمناورة خطيرة أدت لإنقلاب سيارة أخرى ولاذ بالفرار فور تسببه بالحادث.

أين قامت ذات المصالح برصد  لقطات فيديو صوّرها أحد مستعملي للطريق الذي أظهر تعمد المشتبه به مضايقة سائق السيارة الضحية.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي اليوم ، فيديو لحادث مرور في الطريق السريع تسببت فيه سيارة أخرى وذلك بتصرفات طائشة انتهت بانقلاب سيارة أخرى.


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