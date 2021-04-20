إلقاء القبض على المتسبب في حريق سوق الڨرابة للخضر وسط مدينة سيدي بلعباس

أخبار الجزائر
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إلقاء القبض على المتسبب في حريق سوق الڨرابة للخضر وسط مدينة سيدي بلعباس
بقلم عاشور عبد الكريم

تمكنت مصالح الأمن في ظرف وجيز من إلقاء القبض على المتسبب في حريق سوق الڨرابة  للخضر وسط مدينة سيدي بلعباس.

حيث أفضت التحقيقات الأولية التي باشرتها فرقة مختصة من مصالح شرطة سيدي بلعباس إلى تحديد هوية الجاني وتوقيفه في ظرف زمني قصير .

وتتواصل مع الفاعل التحريات الأولية للكشف عن ملابسات القضية و أسباب ارتكابه لهدا الجرم الخطير.

الحريق أتى على أزيد من 70 محل داخل السوق تسبب في خسائرمادية للتجار دون تسجيل خسائر بشرية.

كما سخرت مصالح الحماية المدنية أزيد من 60 عونا و10 شاحنات إطفاء وسيارات إسعاف للتحكم في الحريق.


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