إلقاء القبض على المتهم بالإساءة للرسول وللصحابة بالمحمدية في معسكر

في أعقاب تحريات وعملية رصد دقيقة تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالتنسيق مع أمن الحواضر التابعين لأمن دائرة المحمدية في ولاية معسكر من إلقاء القبض على المتهم بالإساءة إلى الرسول صلبى الله عليه وسلم وللصحابة في حدود الساعة التاسعة من مساء يوم السبت على مستوى الطريق الوطني رقم 4.

المتهم “م.م.أ .ل” البالغ من العمر 34 سنة كان على متن سيارة من نوع سيمبول، التي عثر بداخلها على مستلزمات الدهن وعليه أثار الطلاء.

وأظهرت التحريات أن المتهم كان قد قام بفعل مماثل من خلال كتابات يسيئ ويقدح فيها الصحابيين أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وينتصر فيها لمذهب الشيعة الروافض على مستوى أحد أحياء بلدية الغمري ودوار جبور في صورة ما اقترفه في وقت سابق في عدد من مقابر وأحياء بلدية المحمدية قبل نحو 6 أشهر.

وأضاف مصدر أمني، أن المتهم كان محل بحث في وقت سابق في قضية أخرى .

وتقرر تقديم المعني اليوم الأحد، أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية.