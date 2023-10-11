إلقاء القبض على المدعو بلحاسني يعقوب وترحيله اليوم إلى الجزائر

وصلت في هذه اللحظة إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر، طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، قادمة من مدينة فرانكفورت. على متنها المدعو بلحاسني يعقوب، تحت حراسة عناصر الأمن الوطني المكلفة بترحيله من ألمانيا.

المعني محل عدة أوامر بالقبض دولية الصادرة عن السلطات القضائية الجزائرية.

وجاءت عملية توقيف المدعو بلحاسني يعقوب وترحيله اليوم، نتيجة التنسيق المكثف بين مختلف المصالح الأمنية الجزائرية. وكذا الدور الفعال للدبلوماسية الجزائرية.