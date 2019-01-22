إلقاء القبض على المغني كريس براون في باريس بتهمة الاغتصاب

تم إلقاء القبض على المغني الأمريكي “كريس براون”، وإثنين من معاونيه، في باريس، بتهمة الاغتصاب.

وحسب مسؤولي الشرطة في باريس، فإنه تم احتجاز المغني الأمريكي ومعاونيه قيد التحقيق.

وكانت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، زعمت أن براون اغتصبها في 15 جانفي الجاري، بعد أن التقيا في مقهى ليلي بالقرب من الشانزليزيه.

وحسب الفتاة، فقد اصطحبها براون إلى غرفته بالفندق حيث وقعت الحادثة، وتدعي الفتاة أن إثنين من معاونيه اعتدوا عليها.

وأكد مصدر مطلع لوكالة أسوشييتد بريس، أن المقابلات وغيرها من التحقيقات ما تزال مستمرة.

وسبق لبراون أن اتهم في عام 2009 بالاعتداء على الفنانة ريهانا، التي كانت صديقته آنذاك.

وحُكم على براون بالسجن لمدة خمس سنوات، واستشارة لمدة عام واحد في العنف المنزلي، وستة أشهر من الخدمة المجتمعية