إلقاء القبض على رئيس النادي الهاوي لمولودية وهران بن سنوسي

كشفت مصادر النهار أونلاين،اليوم الجمعة، عن إلقاء مصالح أمن وهران، القبض على رئيس النادي الهاوي لمولودية وهران، شمس الدين بن سنوسي.

وأوضحت مصادر النهار أونلاين، أن أمر التوقيف جاء بقرار من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، في وقت سابق بسبب قضية الخمس ملايير سنتيم التي إستفاد منها النادي الهاوي.

والتي قام بتحويلها رئيس النادي الهاوي بن سنوسي، إلى الشركة في عهد الرئيس السابق طيب محياوي، وهو الأمر الذي جعل من الوالي سعيود، يطلب من العدالة التدخل في القضية وفتح تحقيق.