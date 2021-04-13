إلقاء القبض على سارقيْ 7 قناطير كوابل كهربائية نحاسية لخط السكة الحديدية بقالمة

تمكن أمن قالمة، من إلقاء القبض على شابيين (27 و30 سنة) بتهمة سرقة كوابل كهربائية نحاسية لخط السكة الحديدية ببوكموزة.

وحسب بيان من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، فإن المتّهمين ينحدران من ولايتي قالمة وعنابة.

وأسفرت عن حجز كمية من الكوابل النحاسية المسروقة والمقدر وزنها بـ7 قناطير وسيارة نفعية استعملت لتنفيذ الجريمة.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تكوين ملف ضد المشتبه فيهما بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بظرفي التعدد واستحضار مركبة.

وتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف، الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت.