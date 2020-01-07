إلقاء القبض على سارقي المواشي بقرية لعبانة في معسكر

تمكنت عناصر الدرك الوطني بمعسكر، في ساعة متقدمة من ليلة أمس، من توقيف شخص، في حالة تلبس بسرقة المواشي بقرية لعبانة ببلدية عين فرص.

وحسب مصادر “النهار”، فإن عناصر الفرقة التابعة لكتيبة الدرك الوطني لدائرة غريس، كانت تقوم بدورية ليلية لمراقة الإقليم بتراب بلدية عين فرص.

و بحدود الساعة الثالثة، لفت انتباه عناصر الفرقة، حركة مشبوهة باحدى مزارع القرية، أين تبين أن شخصين اقتحما اسطبل لتربية الأغنام وباشرا في إقتياد القطيع خارج الإسطبل مستغلين ظروف الليل الحالك.

أين تمت مطاردة السارقين، وتم إيقاف واحد منهما مع استرجاع المسروقات، فيما لاذ آخر بالفرار .

وقد اقتيد الموقوف إلى مقر الفرقة، وأثناء التحقيق تبين أن المشتبه فيهما يقومان بسرقة رؤوس الماشية وبيعها داخل الأسواق.

وفي صبيحة اليوم، تم تقديم المشتبه فيهما، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس، والذي أمر إيداعهم الحبس إلى غاية محاكمتهم.