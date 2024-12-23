إلقاء القبض على سارق المنازل في “بوينان”

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري عمروسة بأمن دائرة بوعينان بالبليدة من توقيف شخص في حالة تلبس مشبوه. قام بالتسلل من داخل إحدى المنازل مستغلا غياب صاحبه عنه. ليقوم بفعل السرقة حيث تم اكتشاف أمره بعد أن هم بالخروج متسلقا جدار المنزل.

ومن جهة أخرى قام عناصر الشرطة القضائية لذات الأمن الحضري رفقة مصلحة تحقيق الشخصية برفع البصمات واستعمال المعدات. والوسائل من أجل إثبات علمي يدين الشخص الذي تم ضبطه وتوقيفه مع تحويله إلى المصالح المختصة للتحقيق معه واستكمال الإجراءات القانونية.

كما أثبت التنسيق العملياتي مع مصلحة المحفوظات ضلوع المشتبه فيه في 10 قضايا مشابهة على مستوى إقليم الاختصاص.

وبعد إنجاز ملف قضائي تم تقديمه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية سرقة من داخل مسكن المقترنة بظرف التسلق و الكسر.