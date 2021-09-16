إلقاء القبض على قاتلي شاب في سيدي بلعباس

ألقت شرطة سيدي بلعباس، القبض على قاتلي الشاب “يحي بغد”، والتي وقعت أمس الأربعاء، بدائرة ابن باديس.

وتم توقيف 4 اشخاص متورطين في جريمة قتل الشاب، حيث لاحقت الشرطة الجاني وشركائه الذين فروا إلى وجهة غير معروفة.

واهتزت بلدية ابن باديس بسيدي بلعباس على جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من عمره يقطن ببلدية سيدي لحسن.

وكان ضحية متواجدا في بلدية ابن باديس لزيارة جدته، فتحولت الزيارة الى شجار و بعدها اخرج القاتل سلاح ابيض وقام بطعنه على مستوى القلب، مما تطلب نقله على جناح السرعة إلى مستشفى ”يملول محمد” ببلدية ابن باديس أين حاول الأطباء الإسراع لإنقاذه لكنه لفظ أنفاسه عند دخوله لمصلحة الاستعجالات، كما فتحت مصالح الامن تحقيقا معمقا وملاحقة الجاني الذي فر الى وجهة غير معروفة.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb