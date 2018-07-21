إلقاء القبض على قاتل أب لـ 3 أطفال بسيدي بلعباس

ألقت مصالح أمن سيدي بلعباس، القبض على منفّذ جريمة قتل فظيعة راح ضحيّتها أب لثلاثة أطفال، طعنا بسكين، على يد شاب في العشرينات من العمر.

وتوضح الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، كيف تم إلقاء القبض على الجاني الذي كان يحمل سكينا بيده.

حيث تمّ تقديمه أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي بلعباس، للتحقيق معه حول ملابسات الجريمة التي اهتزّ لها سكان الحي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجاني مسبوق قضائيا.

ولفظ الضحية ذو 45 سنة أنفاسه الأخيرة بمسرح الجريمة، إثر مناوشات حادة بينه وبين الموقوف، الذي قام بطعنه بخنجر على مستوى فخذه بواسطة سلاح أبيض.