إلقاء القبض على مجرم مبحوث عنه قضائيا

تمكن عناصر الشرطة القضائية التابعين للأمن الحضري السادس بورقلة، من إلقاء القبض على مجرم خطير مبحوث عنه قـضائيا.

تفاصيل العملية، تمت أثناء قـيام عناصر شرطة الأمن الحضري السادس بدوريات راكبة بإقليم الإختصاص قصد تأمين المواطنين.

أين لفت إنتباههـم شـاب مشبوه ليتم توقـيـفه وتحويله مباشرة إلى مقر الأمن الحضري السادس، وأثناء التحقيق من هويته تبين أنه مبحوث عـنه قضائيا لتورطه في جريمتي الضرب والجرح العمد بإستعمال سلاح أبيض، محاولة السرقة بالتعدد.

عقب إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق تم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه أمر إيداع الحبس.