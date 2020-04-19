إلقاء القبض على مجرم مسبوق قضائيا ببومرداس

تمكنت وحدات الدرك الوطني ومصالح الأمن ببومرداس، من إلقاء القبض على مجرم مسبوق قضائيا في عدة قضايا بخميس الخشنة.

وحسب بيان لذات لمصالح الأمنية، تم تنفيذ مداهمة مشتركة بين وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بخميس الخشنة وعناصر أمن دائرة خميس الخشنة، و التي مست بعض أحياء إقليم البلدية.

وأسفرت العملية إلى إلقاء القبض على مجرم مسبوق قضائيا في عدة قضايا و مبحوث عنه من طرف العدالة على مستوى حي بن حمزة ببلدية خميس الخشنة.

وتم اقتياد الموقوف، إلى مقر الفرقة الإقليمية من أجل مواصلة التحقيق، مع تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

وجاءت هذه العملية، في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها عبر إقليم ولاية بومرداس.