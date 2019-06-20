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إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل كلونديستان في خنشلة

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إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل كلونديستان في خنشلة
بقلم النهار أونلاين

تمكنت مصالح الدرك الوطني بخنشلة من توقيف 4 أشخاص اختطفوا كلوندستان في الخمسينات من العمر وقاموا بذبحه وسرقة سيارته.

وحسب معلومات لـ النهار فإن تفاصيل الجريمة تعود إلى نهاية شهر رمضان أين اختطف كلوندستان بخنشلة من طرف مجهولين.

حيث طلبوا منه أن يوصلهم مقابل مبلغ مالي وعند وصولهم إلى بلدية الحامة ذبحوه والقوا به وسرقوا سيارته.

وعلى إثر ذلك قامت ذات المصالح بتكثيف التحريات وبالاعتماد على مخبر بوشاوي تم تحديد هوية المشتبه بهم وتوقيفهم

وقد تم تقديمهم مساء اليوم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة الذي أودعهم الحبس.


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