تمكنت عنتصر الشرطة بأمن دائرة تقرت من إلقاء القبض على مروّج المشروبات الكحولية مع إسترجاع سلاح ناري بتقرت.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة الجرائم الحضرية بشتى أنواعها، أين تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة تقرت خلال شهر مارس الفارط من توقيف شخصين لضلوعهما في قضيتي بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة لغرض البيع وحيازة بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا لعتاد حربي من الصنف الأول.

حيث تعود تفاصيل القضية إثر معلومات وردت إلى عناصر مصالح بأمن دائرة تقرت مفادها وجود شخص يقوم ببيع المشروبات الكحولية دون ترخيص بأحد الغابات بإقليم الاختصاص لصاحبها المدعو(غ م).

وبعد التأكد من صحة المعلومات على الفور تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان ومداهمته أين تم توقيف المشتبه فيه ويتعلق الأمر بـ المدعو (غ م) الذي عثر بحوزته على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 1076 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر 73000.00 دج ترجح على أنها من عائدات البيع.

في نفس السياق وبناء على معلومات تفيد بحيازة شخص آخر لسلاح ناري على مستوى أحد الغابات، وبعد إعداد خطة محكمة تم توقيفه وتحويله إلى المصلحة لغرض التحقيق معه في القضية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي ضدهما قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تقرت أين صدر ضد المشتبه فيه الأول حكم بـ 06 أشهر حبسا نافذة مع الإيداع عن قضية حيازة مشروبات كحولية بدون رخصة لغرض البيع. فيما أودع المشتبه فيه الثاني الحبس المؤقت عن قضية حيازة بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا لعتاد حربي من الصنف الأول.