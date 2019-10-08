إلقاء القبض على مسبوقين قضائيا بعد اعتدائهما على صحفية ببومرداس

كشفت مصالح أمن ولاية بومرداس،اليوم الثلاثاء في بيان لها، عن إلقاء القبض على عصابة إجرامية تتكون من شخصين مسبوقين قضائيا .

وحسب مصالح أمن ولاية بومرداس العملية تمت، يوم أمس بوسط الولاية،بعد اعتداء المشتبهين فيهما على ممتلكات صحفية بالقرب من حديقة النصر.

ويضيف بيان مصالح أمن ولاية بومرداس، أن اعتداء المشتبه فيهما كان مباشرة بعد ركن الصحفية لسيارتها رفقة عائلتها.

حيث قاما بكسر زجاج السيارة وسرقة أموالها.

وتشير مصالح امن ولاية بومرداس أن الشخصين ينحدران من ولايتي باتنة والبليدة ويبلغان من العمر27 سنة و28 سنة.

هذا وأكدت مصالح الأمن استرجاع كل المسروقات وتحويل الأطراف المعنية إلى مصالح الشرطة المختصة مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.