إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل “زروال” بقصر الشعب

أعلنت رئاسة الجمهورية، أن إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان المرحوم رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال. ستكون ابتداء ً من منتصف نهار اليوم الأحد، بقصر الشعب.

وإنتقل إلى رحمة الله أمس، السبت الرئيس الأسبق اليامين زروال عن عمر ناهز 85 سنة بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بالعاصمة، بعد صراع مع مرض عضال.

ويعتبر اليامين زروال من مواليد 1941 من مدينة باتنة، انضم لجيش التحرير الوطني وشارك في الحرب التحريرية التحرير بين 1957 و1962.

وبعد الاستقلال، تلقى تكوينا عسكريا في الاتحاد السوفياتي ثم في المدرسة الحربية الفرنسية عام 1974. كما تولى الرئيس الأسبق زروال عدة مسؤوليات في الجيش الوطني الشعبي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور