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إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد قايد صالح غدا الأربعاء

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إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد قايد صالح غدا الأربعاء
بقلم أسماء.ع

أفادت مصادر مقربة من قصر الشعب، أن إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان فقيد الجزائر الفريق قايد صالح، سيكون غدا الأربعاء.

وسينقل، جثمان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان من المستشفى العسكري، مباشرة إلى قصر الشعب.

ويشهد محيط مقر قصر الشعب، تحضيرات، وحضور مواطنين من ولايات مختلفة، من أجل إلقاء النظرة الأخيرة.

ومن المقرر،أن يوارى الثرى نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في جنازة رسمية غدا الأربعاء بمقرة العالية.

وتوفي اليوم الفريق احمد ڨايد صالح عن عمر يناهز 79 سنة إثر سكتة قلبية.


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