إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفنانة سلوى غدا الجمعة بقصر الثقافة مفدي زكريا

تعلم وزارة الثقافة والفنون أن جثمان الفنانة سلوى سينقل إلى قصر الثقافة مفدي زكريا يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021. وهذا لتمكين كل الفنانين ومحبي الفنانة الراحلة وجمهورها الوفي،من إلقاء النظرة الأخيرة عليها، وذلك ابتداء من الساعة 11.00 صباحا.

وتوفيت اليوم الخميس الفنانة القديرة فطومة لميتي والمعروفة فنيا بسلوى عن عمر ناهز الـ86 عاما إثر تعرضها لجلطة دماغية. حيث دخلت مصلحة العناية المركزة بإحدى العيادات الخاصة في العاصمة، قبل أيام.

وتعتبر صاحبة رائعة “كيف رايي هملني” من مواليد 1935 بالبليدة لتبدأ مسيرتها الفنية في سنة 1952، كمقدمة برامج في الإذاعة الوطنية. ثم تنقلت بعد ذلك إلى فرنسا أين قدمت أول برنامج نسائي موجه للعالم العربي.

وفي سنة 1960 تعرفت أيقونة الفن الراقي على ميسوم والذي اراد ان يطلق أسلوب جديد للأغنية الجزائرية. وخلال سنة 1964 قامت الفنانة بدورة فنية حول العالم.منها البلدان العربية، أين تم استقبالها كسفيرة للأغنية الجزائرية. كما شارك البطولة مع الممثل الكبير الراحل رويشد في فيلم حسان طاكسي.

وعلى إثر تلقي خبر وفاة الفنانة سلوى بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية لعائلة الفقيدة .وإعتبر الرئيس في مضمون الرسالة أن الساحة الفنية تفقد إسما لامعا بوفاة الفنانة سلوى قائلا: “تـفقـد الساحة الفنية إسما لامعا من ذلك الجيل الذي إرتـقـى بعطائه الفنـي، وأثرى الحقل الغنائي برصيد أصيل من الإبداع الراقي المرتبط بتراثنا الموسيقي المتنوع”.

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