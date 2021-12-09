إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفنانة سلوى غدا الجمعة بقصر الثقافة مفدي زكريا
تعلم وزارة الثقافة والفنون أن جثمان الفنانة سلوى سينقل إلى قصر الثقافة مفدي زكريا يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021. وهذا لتمكين كل الفنانين ومحبي الفنانة الراحلة وجمهورها الوفي،من إلقاء النظرة الأخيرة عليها، وذلك ابتداء من الساعة 11.00 صباحا.
وتوفيت اليوم الخميس الفنانة القديرة فطومة لميتي والمعروفة فنيا بسلوى عن عمر ناهز الـ86 عاما إثر تعرضها لجلطة دماغية. حيث دخلت مصلحة العناية المركزة بإحدى العيادات الخاصة في العاصمة، قبل أيام.
وتعتبر صاحبة رائعة “كيف رايي هملني” من مواليد 1935 بالبليدة لتبدأ مسيرتها الفنية في سنة 1952، كمقدمة برامج في الإذاعة الوطنية. ثم تنقلت بعد ذلك إلى فرنسا أين قدمت أول برنامج نسائي موجه للعالم العربي.
وفي سنة 1960 تعرفت أيقونة الفن الراقي على ميسوم والذي اراد ان يطلق أسلوب جديد للأغنية الجزائرية. وخلال سنة 1964 قامت الفنانة بدورة فنية حول العالم.منها البلدان العربية، أين تم استقبالها كسفيرة للأغنية الجزائرية. كما شارك البطولة مع الممثل الكبير الراحل رويشد في فيلم حسان طاكسي.
وعلى إثر تلقي خبر وفاة الفنانة سلوى بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية لعائلة الفقيدة .وإعتبر الرئيس في مضمون الرسالة أن الساحة الفنية تفقد إسما لامعا بوفاة الفنانة سلوى قائلا: “تـفقـد الساحة الفنية إسما لامعا من ذلك الجيل الذي إرتـقـى بعطائه الفنـي، وأثرى الحقل الغنائي برصيد أصيل من الإبداع الراقي المرتبط بتراثنا الموسيقي المتنوع”.
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إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل لوصيف حماني
تم اليوم الأربعاء، إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان البطل الجزائري الأسبق للملاكمة لوصيف حماني، بفرنسا. ومن المقرر أن يحمل جثمان الفقيد، يوم غد الخميس إلى أرض الوطن، قادما من فرنسا، على أن تشيع جنازته يوم الجمعة المقبل.
يذكر أن البطل الجزائري الأسبق للملاكمة، لوصيف حماني، توفي الأسبوع الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.
ويعد لوصيف أحد أبرز الملاكمين الذين قدموا إنجازات كبيرة للرياضة الجزائرية عامة. لوصيف حماني من مواليد 15 ماي 1950،مثّل الجزائر في الألعاب الأولمبية الصيفية 1972. كما يملك لوصيف ميدالية ذهبية لألعاب لاغوس الإفريقية.
وقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه الخالصة لعائلة الملاكم لوصيف حماني الذي وافته المنية. ونشر رئيس الجمهورية عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة عزى فيها عائلة الفقيد والتي جاء فيها: “برحيل الملاكم المقتدر الأسبق لوصيف حماني تفقد الملاكمة الجزائرية أحد أعمدتها”
وأضاف: “أعزّي عائلة الفقيد وكل مُحبّيه وأدعو الله أن يشمله برحمته الواسعة”. كما وجّه وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، تعازيه القلبية، للأسرة الرياضية، إثر وفاة أسطورة الملاكمة الجزائرية لوصيف حماني.
ونشر وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على “تيوتر”، تعزية الوزير سبقاق، لعائلة الفقيد والأسرة الرياضية. كما اعتبر الوزير عبد الرزاق سبقاق، أن رحيل لوصيف حماني، يعد فاجعة أليمة، راجيا من الولى أن يتغمده برحمته الواسعة.
ومن جهته، وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، رسالة تعزية، بعد تلقيه نبأ وفاة الملاكم الجزائري لوصيف حماني.
ونشر موقع الفاف، رسالة عمارة، التي عبر من خلال، باسمه، وباسم أعضاء مكتبه الفيدرلي، عن تضمانهم مع عائلة الفقيد. كما دعا رئيس الفاف، المولى عزّ وجل، أن يتغمد بطل الملاكمة الجزائري، برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.