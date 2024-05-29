إلقاء خنزير أمام مسجد في السويد

تم فتح تحقيق في التحريض على الكراهية اليوم الأربعاء في السويد، بعد إلقاء خنزير بري أمام مسجد في جنوب البلاد.

وفتحت الشرطة السويدية تحقيقا يوم الأربعاء بتهمة التحريض على الكراهية. بعد اكتشاف خنزير بري ألقي أمام مسجد في سكوفد، جنوب البلاد.

وكتبت الشرطة على موقعها الإلكتروني: “لقد تم إلقاء خنزير على واجهة مسجد ليلاً. وتم تسجيل الشكوى على أنها تحريض على الكراهية العنصرية. لكننا لا نستبعد رؤساء التحقيق الآخرين”.

وأوضح سماجو سحات، رئيس المؤسسة التي تدير المسجد المعني. أنه في الواقع خنزير بري. وقال: “عندما وصلت هذا الصباح، رأيته ميتاً”.

وأضاف سماجو ساحات: “جاء شخص بسيارة وقام بإلقائه أمام المسجد. ولا نعرف من هو، لكن تم تصويره بكاميرات المراقبة”.

ووفقا له، فإن المسجد الذي افتتح قبل عام، لم يتعرض للتهديدات مؤخرا.

وأضاف: “عندما يتعلق الأمر بالسبب الذي قد يدفع شخص ما إلى القيام بذلك، فلا يسعنا إلا أن نتكهن”. يضم المسجد حوالي 1000 عضو.