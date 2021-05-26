إلهام شاهين تتعرض لمحاولة سرقة من داخل منزلها!

أكدت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، ما تردد منذ ساعات من أخبار عن اقتحام لص لفيلتها الخاصة.

وحسب جريدة الوطن المصرية، قالت النجمة: “صحيح.. أبلغني الحارس إنه مسك حرامي يتسلق الفيلا، وبالفعل، تم تسليمه إلى قسم الشرطة”.

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط شاب تسلق سور فيلا الفنانة إلهام شاهين لسرقتها بمنطقة المنصورية بالقاهرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من الفنانة إلهام شاهين يفيد بتسلق شاب سور الفيلا لسرقتها.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة حرس الفيلا من ضبط المتهم.