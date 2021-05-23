إلهام شاهين تدافع عن نفسها بعد الهجوم عليها بسبب جنازة سمير غانم

دافعت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن نفسها بعد الهجوم عليها بسبب مشاركتها في حفل زفاف بعد جنازة النجم سمير غانم.

وتعرضت شاهين، إلى هجوم كبير، بعد مشاركتها في حفل زفاف أحد رجال الأعمال في يوم تشييع سمير غانم.

وردّت إلهام شاهين على هذا الهجوم، وأكدت إن الصور المتداولة لها وليلى علوي لم تكن لها علاقة بحفل الزفاف.

وأوضحت الفنانة، أن هذه الصور من عشاء في مطعم بالجونة مع ضيوف من دولة سوريا قبل وفاة سمير غانم بيوم واحد.

وأوردت شاهين: “بمجرد علمنا بخبر الوفاة نزلنا فورًا الى القاهرة وحضرنا الجنازة والدفن”.