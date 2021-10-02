إلهام شاهين تصدم الجمهور بكشفها عن وصيتها بعد وفاتها

كشفت الممثلة المصرية إلهام شاهين، عن وصيتها بعد وفاتها، خلال حفل توقيع كتاب “أعداء مصر الخمسة” للمستشار أمير رمزي شقيق الممثل المصري ​هاني رمزي​.وصدمت إلهام شاهين المتابعين بتصريح لها حول تبرعها بأعضائها.

وقالت شاهين، إنها أوصت عائلتها أنها ستتبرع بأعضائها بعد الوفاة لمن يحتاج، ونصحت الجمهور بإتخاذ هذه الخطوة مثلها، أملا في إنقاذ المئات من المرضى.

وأوردت الفنانة: “أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به، وأنا بعلن دا على الملأ كله”.

مضيفة: “أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الآخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه”.

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