إلهام شاهين تفكر في اعتزال الفن 

قالت الفنانة إلهام شاهين، أنها فكرت في اعتزال الفن نظرا لفراغ الساحة الفنية من الأعمال الجيدة والمواضيع التي تثير اهتمامها وتحفزها على العمل.

وقالت النجمة المصرية، إنها قدمت عددا كبيرا من الأعمال، مشيرة إلى أنها كانت قد فقدت الثقة فى الأعمال السينمائية الحالية، فلم تجد عملا سينمائيا يستحق المشاركة فيه لدرجة أنها كانت تنوى الاعتزال لكثرة رفضها الاعمال التى تقدم إليها.

وبعدما قرأت سيناريو فيلم “حظر تجوال” وجدت أنها فكرة مهمة، وهذا الأمر شجعها كثيرا على تقديم أعمال فنية تناقش عددا من القضايا المهمة.

وتابعت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفيه فى برنامج على القناة الأولى المصرية، قالت فيه :”كنت أريد إنتاج هذا العمل ولكن تعثر الأمر”.

وأشارت شاهين أنها تهدي تلك الجائزة التى حصلت عليها بمهرجان القاهرة السينمائي، لجميع صناع هذا العمل الرائع، وأنها قصدت أن تظهر الشخصية بسن أكبر، مؤكدة أنها لا تخجل مطلقا من تقديم شخصيات كبيرة فى السن لأن هذا الأمر هو تحد كبير.