إلهام شاهين تهنئ ليلى علوي بعد نجاح فيلمها “ماما حامل”

هنأت الفنانة المصرية إلهام شاهين، زميلتها الفنانة ليلى علوي، بعد نجاح فيلمها “ماما حامل”.وكتبت إلهام على صفحتها الرسمية على الإنستغرام: “مبروك للفنانه الرائعه والصديقه الغاليه ليلى علوي نجاح فيلمها ماما حامل..نجاح مستحق”.

و أضافت الفنانة:”جمعتنى بك أفلام جميله ورحلة كفاح طويلة حققنا فيها نجاحات معا..من أول مسلسل أخو البنات..ومرورا بالأفلام اللي بحبها جدا..المشاغبات الثلاثة والحجر الداير..ويا دنيا يا غرامي، الفيلم الذي جمعنا بصديقتنا المبهجة صاحبة أجمل قلب هاله صدقي”.

وختمت إلهام شاهين رسالتها المطولة إلى زميلتها ليلى علوي قائلة:” ربنا يخلينا لبعض ودايما مع بعض..”.تجدر الإشارة إلى أن الفنانتان المصريتان إلهام شاهين وليلى علوي تعتبران من أهم الوجوه الفنية في الساحة العربية منذ سنوات طويلة”.