إلهام شاهين ويسرا تؤديان مناسك العمرة

أدت النجمة إلهام شاهين، مناسك العمرة برفقة صديقتها النجمة يسرا وشقيقها الفنان أمير شاهين. على هامش حضورهم فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى في دورته الرابعة والذى أقيم في جدة بالسعودية.

ونشرت إلهام، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة على الصور: “ربنا يتقبل ويجعله فى ميزان حسنات أمى الله يرحمها. ويجعل مثواها الجنة يارب أفتقدها وسأظل أفتقدها حتى نلتقى”.

في حين، منحت جائزة إنجاز العمر لنجمة السينما إلهام شاهين، خلال فعاليات مهرجان دهوك السينمائى الدولى بالعراق. وبعد حصولها على الجائزة قالت: “الفن لغة الإنسانية ويجمع كل الناس العالم أقرب إلى بعضه البعض. آمل أن ينتشر السلام والحب من خلال الفن في جميع أنحاء العالم”. في مهرجان دهوك السينمائي الدولي الحادي عشر. ويقام مهرجان دهوك السينمائى الدولى في الفترة ما بين 9 إلى 16 ديسمبر الجارى بجامعة دهوك في إقليم كردستان.

فى نفس السياق، ارتدت النجمة إلهام شاهين، في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائى في دورته الرابعة المقام في جدة بالسعودية. فستان مر عليه 17 سنة. وهو نفس الفستان الذى ارتدته في مسلسل قلب امرأة في عام 2007.

كما نشرت صفحات المحبة للنجمة إلهام شاهين صورتين لها على إنستجرام، متغزلين فيها وفى إطلالتها. وأنها مازالت محتفظة على رشاقتها برغم مرور السنوات ولم تختلف إلهام كثيرا عن الماضى.