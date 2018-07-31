“إلى أخر الزمان” لياسمين شويخ يتوج بالوهر الذهبي لمهرجان وهران

توج الفيلم الجزائري “إلى أخر الزمان” لياسمين شويخ بجائزة الوهر الذهبي في فئة الأفلام الروائية الطويلةلمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي.

واختتم سهرة اليوم لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بوهران،حيث كرم المهرجان الفنانة الجزائرية شافية بوذراع والعديد من الفنانين الجزائريين.

وقامت لجنة التحكيم بتنويه خاص في فئة الأفلام الوثائقية لفيلم “آلات حادة” من الإمارات العربية.

وفيلم “النحت في الزمن” من مصر، و”مرايا الشتات” من العراق.

فيما حاز على جائزة الوهر الذهبي في فئة الفيلم الوثائقي فيلم “طعم الإسمنت” للمخرج السوري زياد كلثوم.

وسلمت جائزة لجنة تحكيم في فئة الأفلام الوثائقية لفيلم “معركة الجزائر” للمخرج الجزائري مالك بن إسماعيل.

كما قامت لجنة التحكيم بتنويه خاص في فئة الأفلام الروائية القصيرةلأفلام “بلاك مامبا” من تونس و”البنفسجية” من العراق و”المخاض” من سوريا.

وسلمت جائزة لجنة التحكيم في فئة الأفلام الروائية القصيرة لفيلم “رقصة الفجر” من تونس.

فيما حصل على جائزة الوهر الذهبي في فئة الأفلام الروائية القصيرة، فيلم “شحن” للمخرج اللبناني كريم الرحباني.

أما في فئة الأفلام الروائية الطويلة فحاز فيلم “واجب” من فلسطين على جائزة لجنة تحكيم.

وقامت لجنة التحكيم بتنويه خاص في فئة الأفلام الروائية الطويلة ، لفيلم “الرحلة” من العراق وتنويه خاص لأداء الممثلة المصرية “شيرين رضا”.

فيما نال جائزة أفضل سيناريو في فئة الأفلام الروائية الطويلة الفنان “هيثم دبور” عن الفيلم المصري “فوتوكوبي”.

كما حصلت الممثلة أميرة شلبي على جائزة احسن دور نسائي في فئة الأفلام الروائية الطويلة، عن الفيلم التونسي “تونس بالليل”.

وعادث جائزة أحسن إخراج في فئة الأفلام الروائية الطويلة لعز العرب علوي عن الفيلم المغربي “دوار البوم”.