إلى إشعار آخر..غلق طريق الجزائر نحو الجلفة بوادي سيدي سليمان

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية الجلفة لمستعملي الطريق الوطني رقم 01 عن بداية أشغال إنجاز منشأة فنية. وهذا على مستوى واد سيدي سليمان عند النقطة الكيلومترية 283.

و عليه سيتم غلق طريق جهة الجزائر نحو الجلفة مؤقتًا. مع فتح الجهة الأخرى لحركة المرور في الاتجاهين على المقطع الممتد من نقطة كلم 282 إلى 284، و ذلك ابتداءً من اليوم الأحد و إلى إشعار آخر.

كما تقدمت المديرية بالاعتذار للسائقين جراء هذه الازعاج.

