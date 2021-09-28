إلى ابتسام من سطيف: ميزي بين كل ما هو إيجابي وما هو سلبي

ميزي بين كل ما هو إيجابي وما هو سلبي

أختي ابتسام، لقد أعجبت كثير بقوة شخصيتك، وأعجبت أكثر بالنجاحات التي حققت في حياتك، وهذا حقا أمر يبعث بالثقة في النفس.

لكن بين الثقة في النفس والغرور فتيل رفيع يجب الحرص على عدم تمزيقه، فالفتاة المثالية فتاة حرة مستقلة في جميع جوانب حياتها، لها الحرية الكاملة في اتخاذ بعض قراراتها، وهذا لا يعني عدم الأخذ بآراء المقربين منها في قراراتها المصيرية والخطوات التي تخطوها في حياتها، فبعض القرارات قد تتعارض مع ما تقبله أو ترفضه العائلة، والاستقلالية لا تعني أبدا الابتعاد الأهل والانعزال عن المقربين، على الأقل لا تنكري فضلهم إلى ما أنت عليه الآن، وهذا ما يميز الاستقلالية الإيجابية والاستقلالية في معناها الصحيح بعيداً عن التحرر السلبي والخروج عن القيم السليمة.