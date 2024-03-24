إلى بداية أفريل.. سلسلة من الإضطرابات الجوية على هذه الولايات

ستعرف الولايات الشمالية للوطن عودة الأمطار والإنخفاض المحسوس في درجات الحرارة بداية من يوم غد الإثنين. مع استمرار سلسلة من الإضطرابات الجوية إلى غاية بداية أفريل.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في اتصال مع “النهار أونلاين”، أن الأجواء المرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء ستكون من مغشاة إلى غائمة على المناطق الغربية والوسطى الغربية مرفوقة بأمطار معتبرة على السواحل والمناطق الداخلية. لتلتحق الأمطار إلى الولايات الشرقية ليلة الثلاثاء وتكون معتبرة مساء الأربعاء.

وأشارت ذات المتحدثة، أن الأجواء ستتحسن تدريجيا يوم الخميس، لتعود إلى الصفاء بعد انقشاع الضباب والسحب السفلى خلال الصبيحة.

درجات الحرارة ستعرف انخفاضا ملحوظا لتتراوح من 12 إلى 20 درجة على الولايات الغربية والوسطى ومن 16 الى 24 درجة على الولايات الشرقية.

بينما يوم الخميس ستعرف درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح مابين 24 و 26 درجة. وستصل إلى 32 درجة على المناطق الداخلية الغربية.

بينما على الولايات الجنوبية فالأجواء ستكون غائمة يومي الثلاثاء والأربعاء على بشار وشمال الصحراء مع تساقط بعض الامطار. ودرجات الحرارة ستبقى فصلية لتتراوح مابين 32 و37 درجة. مع رياح تكون قوية تؤدي إلى تطاير للرمال على شمال الصحراء والواحات.

وأضافت بن رقطة، أن الأجواء المرتقبة من يوم الجمعة وإلى غاية الثلاثاء المقبل الموافق لـ 2 أفريل فإن الولايات الشمالية للوطن ستشهد تسلسل اضطرابات جوية من ضعيفة إلى متوسطة النشاط. تكون في البداية بالولايات الغربية لتلتحق إلى الولايات الوسطى والشرقية.