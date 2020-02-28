“إلى بغداد”.. أول فيلم عراقي يعرض بالصالات منذ 2003

تم أمس الخميس، عرض الفيلم العراقي “إلى بغداد”، حيث يعتبر الأول من نوعه في طريق إعادة إحياء السينما العراقية، منذ 2003.

الفيلم مقتبس عن قصة حقيقية لبطل مسابقة “أحلى صوت” (The voice) للعام 2014.

ويتعلق الأمر بالمطرب العراقي، ستار سعد، الذي أصيب بداية حياته الفنية بالاكتئاب، لفقدان قدرته على معالجة والده المتقاعد، الذي يحتاج عملية جراحية لإنقاذ قلبه.

وبعد فشله، تستغله عصابة منظمة تعمل في أذربيجان، فترسل تهديدات للكفاءات العراقية، من أجل حثهم على الهجرة، لاستغلالهم للعمل في المستشفيات والنوادي الليلية التي تديرها.