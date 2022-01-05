إلى جانب 47 مليار سنتيم.. هذا ما عرضه الأهلي المصري على بلايلي

يفضّل الدولي الجزائري يوسف بلايلي التريّث للفصل في مستقبله الكروي بعدما فسخ عقده مع نادي قطر.

وقال نجم الأهلي المصري سابقا محمد فاروق أن الأهلي يصر على خدمات يوسف بلايلي في جانفي الجاري.

ويشتغل فاروق كمقدّم في حصة “البريمو” عبر قناة “تن”. أين استغل الفرصة للحديث عن إمكانية استقدام ابن وهران.

وقال الدولي المصري الأسبق “المشكل يبقى في الجانب المادي. الأهلي عرض مليون ونصف مليون دولار للاعب” ما يقارب 47 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية إلى جانب عدد من الهدايا.

كما كشف فاروق أن الأهلي. وعد يوسف بتقديم عدد من المكافأت في حالة التتويج بالبطولات. و تسجيل “محارب الصحراء” للأهداف في المباريات الحاسمة.

ومعروف أنّ نادي القرن. يعتبر أحد الأندية التي تكتسح الأخضر واليابس في كل موسم. وهو الأمر الذي إستغله مبعوثو الرئيس محمود الخطيب لإغراء النجم الجزائري.