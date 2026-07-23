إلى غاية السبت.. طقس جد حار وحرارة تصل إلى 49 درجة بهذه المناطق!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تسجيل درجات حرارة قياسية. وطقس حار على الولايات الشمالية وشمال الصحراء إلى غاية يوم السبت.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، حذّرت من استمرار تسجيل طقس جد حار بدرجات حرارة قياسية تصل إلى 46 درجة تحت الظل. إلى غاية يوم السبت على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.

كما حذرت من موجة حر شديدة تصل إلى 47 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم الجمعة المقبل. على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، غليزان، الشلف، عين الدفلى و تيزي وزو.

بالمقابل حذّرت ذات المصالح من تسجيل درجات حرارة تصل إلى 47 درجة تحت الظل إلى غاية يوم السبت. على ولايات البليدة، المدية، الجلفة، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج. سطيف، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، قالمة، خنشلة، باتنة، أم البواقي و تبسة

وحسب ذات النشرية، فقد أفادت باستمرار تسجيل طقس جد حار بدرجات حرارة قياسية تصل إلى 41 درجة تحت الظل. إلى غاية يوم الجمعة على ولايات عين تيموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة و بومرداس. وكذا استمرار تسجيل طقس جد حار بدرجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة تحت الظل. إلى غاية يوم السبت على ولايات بسكرة، أولاد جلال،المغير، تقرت، الوادي و ورقلة.

كما حذرت في تنبيه باللون الأصفر من تسجيل طقس جد حار من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة من مساء اليوم. على ولايات ان صالح، المنيعة، تيميمون، أدرار، تندوف.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور