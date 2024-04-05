إلى غاية العاشرة ليلا.. هذا برنامج وسائل النقل أيام العيد

سطرت مديرية النقل لولاية الجزائر برنامجا خاصا لتنقل المواطنين أيام العيد وعطلة نهاية الأسبوع.

وقال حسين عمران رئيس مصلحة بمديرية النقل في تصريح “للنهار أونلاين”. أنه وتحسبا لحلول عيد الفطر وفي إطار التكفل بالمواطنين وضمان إستمرارية خدمات النقل أيام العيد. فقد تم التنسيق مع شركة إستغلال المحطة البرية الخروبة سوقرال، مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر. مؤسسة النقل الحضري والشبه حضري، مؤسسة الجزائر مؤسسة سيترام الجزائر تسطير برنامح خاص.

وأشار عمران، إلى أنه تم تجنيد أعوان ومفتشي مديرية النقل في الميدان للقيام بعمليات المراقبة والتفتيش لمدى تطبيق التعليمات والتوجيهات الخاصة بتنقل المواطنين. لا سيما حسن استقبال المسافرين والتكفل بمتطلباتهم وضمان التنقل خاصة إلى المحطة البرية الخروبة. أين سيتم تكليفهم بالمداومة على مستوى هذه المحطة.مع منح رخص استثنائية وتدعيم الرحلات في حال وجود عجز في تلبية الطلب باتجاه الولايات الأخرى.

وأضاف أنه ولضمان المداومة واستمرارية تقديم خدمات النقل تم إعداد قائمة مسبقة بأسماء الناقلين الخواص تضم 192 حافلة لتغطية 48 خط. عبر أهم النقاط التي تشهد حركية خلال الفترة لخطوط النقل العمومي الحضري. واتخاذ الإجراءات الردعية في حق الناقلين المخالفين. مع ضمان الربط بين مختلف أنماط النقل لا سيما السكك الحديدية وضمان التغطية في المناطق المعزولة من خلال ضمان المداومة عبر 19 محطة نقل المسافرين.

أما برنامج النقل لمؤسسة إيتوزا فيتضمن 186 خط بواسطة 189 حافلة في اليوم الأول من 6 صباحا إلى 1.40 بعد منتصف الليل. وفي اليوم الثاني 263 حافلة واليوم الثالث 189 حافلة. كما خصصت المؤسسة برنامج لزيارة المقابر من الساعة 7 إلى 13.40 د بواسطة 10 حافلات لتغطية 5 خطوط نحو المقابر.

أما الميترو أيام العيد الثلاث فسيعمل من 5 صباحا إلى 10 ليلا. والترامواي يكون الإنطلاق من الرويسو باتجاه درقانة من 5.30 إللى 22 سا. أما الإنطلاق من درقانة نحو رويسو سيكون من 5.30 إلى 20.40.

والمصهد الهوائي أيام العيد يعمل من 8.30 إلى 19.00. أما المصعد الهوائي مقام الشهيد اليوم الأول من 9.30 إلى 19.00. واليوم الثاني والثالث من 8.30 إلى 19.00.