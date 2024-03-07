إلى غاية بداية رمضان.. ثلوج وأمطار غزيرة على هذه الولايات

ستشهد الولايات الشمالية للوطن سلسلة من الإضطرابات الجوية بداية من يوم غد الجمعة مرفوقة بتساقط أمطار رعدية وتساقط لبعض الثلوج على المرتفعات الداخلية غدا.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء المرتقبة ليوم غد الجمعة ستكون غائمة و ممطرة بأمطار رعدية على المناطق الشمالية. مع بعض الثلوج على قمم الجبال خلال المساء. وسرعة الرياح تصل إلى 60 كلم/سا على المناطق الشمالية. في حين يبقى الطقس مشمس على المناطق الجنوبية ورياح تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا مع تطاير الرمال.

درجات الحرارة تتراوح مابين 17و 20 درجة بالمناطق الساحلية. ومن 12 إلى 20 درجة بالمناطق الداخلية. بينما تتراوح مابين 23 و 36 درجة بالمناطق الجنوبية.

وأضافت بن رقطة، أن الأجواء المتوقعة لنهار السبت، ستكون من مغشاة في الصبيحة إلى غائمة بعد الظهيرة على الولايات الوسطى والغربية بسحب كثيفة تؤدي إلى تساقط أمطار رعدية على المناطق الساحلية. بينما على الولايات الشرقية للوطن فالأجواء مغشاة نسبيا لتتحول إلى غائمة وممطرة خلال الليل.

وأشارت في ذات السياق، إلى أن الأجواء المتوقعة خلال يومي الأحد والإثنين، والتي من المزمع أن يكون أول ايام رمضان يوم الإثنين المقبل، فإنها ستكون غائمة على الولايات الشمالية للوطن وممطرة خلال الصبيحة خاصة على الولايات الساحلية.

بينما يومي الثلاثاء والأربعاء، ستتحسن الأجواء تدريجيا لتصبح من صافية إلى قليلة السحب مع بعض الضباب على المرتفعات .

درجات الحرارة خلال هذه الفترة ستكون فصلية لتتراوح من 12 إلى 19 درجة على كافة الولايات الشمالية.