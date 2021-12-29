إلى غاية نقله للعلاج بالخارج.. نقل الطفل صولي ابراهيم إلى مستشفى نفيسة حمو 

أمر وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، بنقل الطفل صولي ابراهيم الذي يعاني من مرض نادر من ولاية بسكرة إلى مستشفى نفيسة حمو “بارني سابقا” بالعاصمة.

وتلقى الطفل ابراهيم الإسعافات الأولية اللازمة، فور وصوله إلى مسشفى بارني. كما باشرت وزارة الصحة الإجراءات الإدارية لنقله إلى خارج اوطن لتلقي العلاج والتكفل التام بحالته الصحية.

ويبلغ ابراهيم من العمر 4 سنوات، يعاني منذ ولادته من مرض نادر وغريب، عجز الأطباء عن تشخصيه أو معرفة أسبابه. حيث يعاني من نزيف حاد في الأنف والفم، وتغير في العينين.

وعليه ناشدت عائلة الطفل السلطات ووزارة الصحة من أجل التكفل بالطفل ونقله إلى خارج الوطن للعلاج ، لأن حالته تزداد سوء وخطورة يوم بعد يوم. حيث صرح والده أنه نقل إبنه لعدة مستشفيات في الوطن غير أنها لم تلقى أي حل أو علاج لحالته.

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وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 218702 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6255، بعد تسجيل 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 219 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 149413. فيما يتواجد 27 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الإثنين 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.