إلى غاية 18 جوان.. تمديد آجال استقبال ملفات الترشح للجنة الجامعية الوطنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد الآجال الخاصة بإيداع ملفات الترشح بعنوان الدورة الرابعة والخمسين للجنة الجامعية الوطنية. وذلك إلى غاية يوم الخميس 18 جوان 2026، عبر منصة “PROGRES”

ويأتي قرار التمديد في إطار تمكين الأساتذة والباحثين المعنيين من استكمال إجراءات الترشح وإيداع ملفاتهم ضمن الآجال المحددة. بما يضمن مشاركة أوسع في هذه الدورة.

كما أوضحت الوزارة، من خلال الرزنامة الزمنية المحدثة، أن مرحلة المصادقة على ملفات الترشح من طرف مديري المؤسسات الجامعية. ستتم خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 25 جوان 2026. على أن تنطلق عملية تقييم الملفات من طرف خبراء اللجنة الجامعية الوطنية. ابتداء من 27 جوان إلى غاية 11 جويلية 2026.

ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الرابعة والخمسين يوم 16 جويلية 2026، مع فتح باب الطعون مباشرة بعد ذلك، قبل الإعلان النهائي عن النتائج عقب دراسة الطعون يوم 30 جويلية 2026.

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع المترشحين إلى الاطلاع على الرزنامة الجديدة والالتزام بالآجال المحددة عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.

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