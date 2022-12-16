إلى كل أنثى

تستحقين شخصاً تتشابه نواياه مع نواياك ، فإن النوايا عندما تلتقي لا يمكن أن يفترق أصحابها أبد الدهر ، تستحقين أن يأخذ كل طفولتك على محمل الجد، تستحقين سعيهُ لرسم الإبتسامة على وجهك الجميل، يدرك كل تفاصيلك صغيرة وكبيرة، زوايا قلبك وخباياه، يجيد قراءة ملامحك إشاراتك عينيك وكلماتك المهمة بين السطور ،

إلى كل أنثى

شخصا يجعل اسمك جرسا موسيقيّا يتكرر في قائمة مخططاته بين الخطوة والخطوة، يتحدث عنكِ وكأنكِ قديسته الأطهر دائما، شخصاً لا يتلون ولا يسعى لنحتكِ بصورة يفضلها ، فقط يمشي بجانبك لأنكِ أنت، يشارككِ الأشياء حيث يعاملك وكأنك لون أو نجمة أو دهشة جديدة، تستحقين شخصاً يرى نفسهُ فيكِ كثيرا.