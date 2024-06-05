إلى كل المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا.. نصائح للاسترخاء والراحة عشية الإمتحانات

دائمًا ما تكون فترة الامتحانات مُرهقة، سواءً كنت تدرس على مدار العام الدراسي كله أو بدأت بفتح الكتاب الدراسي لأول مرة قبل ليلة الامتحان. لذلك يبحث العديد من الطلبة عن وسائل لمعرفة كيفية الاسترخاء قبل الامتحان والتخلص من التوتر.

ومن بين هذه الطرق:

*لا تقم بحشر المعلومات في دماغك ليلة ما قبل الامتحان:

يبدأ العديد من الطلاب الدراسة خلال ليلة ما قبل الامتحان أو يبدأون بدراسة جزء جديد على أقل تقدير في تلك الليلة. وفي الواقع، يُعدّ ذلك واحدًا من أسوأ الأخطاء التي تفعلها إذا ما كنت ترغب في تعلّم كيفية الاسترخاء قبل الامتحان. فإذا توجّب عليك الدراسة، فأدرس قدرًا قليلًا فقط.

*فكّر إيجابيًا:

حافظ دائمًا على أفكارك إيجابية، وهذه نصيحة مهمة للاسترخاء قبل الامتحان. وحتى إذا لم تكن مستعدًا بشكل جيد للاختبار، فيجب عليك أن تكون إيجابيًا حيال النتيجة. فكّر بتفاؤل وشجّع نفسك حيال الامتحان، وستشعر تلقائيًا بشكل أفضل.

*لا تخشَ الفشل:

لا تكن خائفًا جدًا من الفشل، حيث سيجعلك ذلك تشعر بثقة أقل في نفسك. اعتبر فشلك كمغامرة أو كعقبة في الطريق. لا تكن خائفًا جدًا من التغيرات التي سيعنيها لك امتحان سيء، لأنك إذا قمت بذلك ستكون أكثر خوفًا مما أنت عليه في تلك الحالة.

*لا تمنح هذا الامتحان أكثر من قدره:

ذكّر نفسك أن هذا مجرد اختبار، بالرغم من أهميته، وأنه ليس ما تعتمد عليه حياتك. وكلما زاد الضغط الذي تلقيه على نفسك، كلما زاد القلق الذي ستشعر به. وإذا كنت ترغب في معرفة كيفية الاسترخاء قبل الامتحان، أو كيف تتخلص من قلق الامتحانات.. اخبر نفسك أن هذا الامتحان “ليس كل شيء”

*تأمّل:

يجب على التأمل أن يكون جزءً من حياتك اليومية، والأكثر أهمية، قبل الامتحانات. ولا تحتاج إلى أن تأخذ درسًا لمعرفة كيفية التأمل، فقط حاول أن تُرخي جسمك وأن تنظّم تنفسك وأن تحافظ على عينيك مغلقتين. خذ بضعًا من الأنفاس العميقة وركّز كليًا على تحقيق السلام الداخلي بنفسك، وستشعر ببطء بالاسترخاء.

*التواصل الاجتماعي:

إذا كنت تشعر بضرورة الدراسة فورًا قبل الامتحان، استغل هذا الوقت في التواصل مع أصدقائك. وتذكّر أن تحافظ على ذلك التواصل الاجتماعي ضمن حدود معينة، بالتأكيد لا ترغب في أن تستيقظ صباح يوم الامتحان دون مذاكرة أي شيء من ليلة أمس!

*تنزّه قليلًا في الطبيعة:

حاول أن تقضي بعضًا من الوقت في التنزه في حديقة ما إذا ما كنت ترغب في الاسترخاء، واقتطع ساعة من جدولك لاستغلالها في المشي خارجًا. خذ الطريق ذو المناظر الخلابة أثناء توجهك للامتحان لكي تشعر بالاسترخاء والنشاط. فتستطيع الطبيعة - الأشجار والطيور والأزهار – أن تساعدك لكي لا تشعر بالقلق مطلقًا.