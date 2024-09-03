إلى كل زوجة تطمح للإستقرار

من الطبيعي ان توجد بعض المشكلات في الحياة الزوجية و التي قد تؤدي إلى المشاجرة في بعض الأحوال و خصوصاً في بداية الزاوج والسبب في هذا يرجع إلى أن الزوجين قد قدماً من بيئتين مختلفتين وكل منهما يرى الحياة بمنظور يختلف عن منظور الآخر.

والشجار ليس مشكلة كبيرة إذا تم احتواؤه بشكل جيد لكنه يصبح مشكلة إن تعدى الحدود و أدى إلى حدوث تصرفات سيئة فهذا قد يتسبب في حدوث شروخ في العلاقة بينكِ و بين زوجكِ.

لا تتسرعي في اتخاذ أي قرار عندما تشعري بالغضب بل اجلسي مع زوجكِ و تناقشي معه و اسعي لمعرفة أسباب الخلاف بشكل واضح حتى تجدي معه الحل المناسب.

إذا شعرتِ بالغضب الشديد فاجلسي بمفردكِ لفترة حتى تهدأ أعصابكِ و تصبحي قادرة على التفاهم و التحاور بهدوء ثم اجلسي مع زوجكِ و تناقشي معه مرة أخرى في المشكلة.

لو كان زوجكِ ارتكب خطأ من قبل أكثر من مرة فاسعي لإخباره بذلك بشكل هادئ و ذكريه بأن هذا الأمر يؤدي إلى حدوث عواقب وخيمة على علاقتكما معاً وأخبريه بأن هذا قد آلمكِ وأضر بكِ كثيراً فكوني واضحة معه وصريحة.

و احرصي على انتقاء الألفاظ و العبارات بشكل صحيح و اسعي لتحديد كيفية التصرف معه بالأمر الذي يتناسب مع نوع الخطأ. وحجمه ومدى الضرر الذي ألحقه بكِ و إذا كان هذا الأمر متعلقاً بالخيانة الزوجية فيجب عليكِ الإنفصال فوراً بشكل هادئ يحفظ لكِ كرامتكِ.

اسعي لأن توازني بين مسامحتكِ لزوجكِ و معاقبتكِ له فلا تكوني متسامحة على الدوام. ولا تكوني معاقبة على الدوام أيضاً فهذا الأمر يعتمد على نوعية الخطأ. وهل تكرر أكثر من مرة أم لا و امنحي زوجكِ الفرصة الكافية للاعتراف بخطئه و الاعتذار عنه و عدم تكراره مجدداً في المرات المقبلة.

عندما يرتكب زوجكِ خطأ كبيراً في حقكِ فقد لا تستطيعين مسامحته على الفور. ولذلك لا تتسرعي في اتخاذ أي قرار حينها واتركي للأمر بعض الوقت. حتى تستطيعي اتخاذ القرار المناسب و يمكنكِ أن تسعي لشغل نفسكِ في أية أنشطة أو هوايات.