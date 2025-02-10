إلى كل زوجة.. كوني هذه المرأة حتى لا ينساك زوجك

المرأة الصبورة

هي المرأة التي ترفع عن الرجل همومه وتعلم جيداً متى يجب أن تكون حاضرة وما الذي يجب أن تقوله بحنان وحب. كما تتعامل معه بحكمة وتصبر حتى انتهاء أزماته فهذه المرأة لا يستطيع الرجل نسيانها. فالرجل لا ينسى امرأة صبرت وتحملت معه ضغوطات وكانت طوق النجاة الذي يلجأ إليه في الأزمات

المرأة الذكية

هي التي تعرف كيف تتعامل مع شريك حياتها جيداً وتتفهم أن لكل رجل طبيعته وعقله الخاص به. فتعلم متى تتحدث إليه ومتى تصمت وتستمع إلى الرجل وتعرف كيف تجعل زوجها يتقدم للأمام. لأنها تدعم الثقة في نفسه وتعزز شخصيته دائماً. هذه المرأة لا ينساها الرجل فهي شريكة نجاح قائم ووجودها بجواره تجعله يشعر بأنه يفكر بشكل أعمق وأوضح.

المرأة العفوية

يحب الرجل تلك المرأة التي تتصرف وتفكر بعفوية، فلا تتكلف ولا تتصنع في كلامها وتصرفاتها. فيشعر أن حياته معها كتاب مفتوح يبادلها فيه الصراحة والوضوح. فهذه امرأة لا تنسى فالرجل يفضل أن تكون شريكته بريئة وعفوية أكثر من كونها جميلة

المرأة الحنونة

هي امرأة ذات مشاعر فياضة وأحاسيس مرهفة تشعر زوجها بحنانها وعطفها وتشعره بأنها ليست الزوجة بل هي الأم أحياناً. فالرجل في حقيقته طفل كبير بل تفوق متطلباته متطلبات الطفل الصغير، فهو ينتظر من شريكته أن تغمره بالحنان والعطف الدائم.

المرأة الجوهر

الرجل لا ينسى إمرأة تتمتع بجمال داخلي وشخصية مستقرة متصالحة مع نفسها وتفضل الهدوء والاستقرار. فتلك المرأة تكون المرجع والعقل المشارك والزهرة الجميلة وسط ضغوطات الحياة. تلك المرأة تلفت الرجل فيعطي هذا الجمال الذي لا يراه سواه اهتماما خاصا.

المرأة المعطاءة والمضحية

هذه المرأة تترك أثرا لا ينسى لدى الرجل فهو يشعر بوجودها وبأنها حاضرة دائما فهي تقدم له التضحيات. وتعطي بدون حساب فالرجل يكره المرأة التي تدون تضحياتها وعطاءها لتحاصره بها من وقت لآخر

المرأة القوية الضعيفة

يحب الرجل أن تعلم المرأة متى يجب أن تكون قوية ومتى عليها أن تضعف ويفضل الرجل شريكة تمده بالقوة. ويستمد منها الصلابة ولكنه لا يحبها قوية في كل الظروف. حتى يشعر بقوته ولا يحبها ضعيفة دائماً حتى لا يشعر بسلبيتها

المرأة المنتمية

وهي المرأة التي تنتمي إلى واقع هذا الرجل وحياته. كما تشاركه كل لحظة وتشعر بكل تفاصيل حياته من أفراحه وأحزانه وأفكاره وخططه وهي التي لا يشعر أنها متفرجة وتراقب الأحداث. بل هي من تعيش في قلب الحدث وكل اللحظات التي تمر بالرجل. بالإضافة كذلك إلى أن هذه المرأة التي تشعر الرجل بأنها منتمية إلى عالمه الخاص هي امرأة لا ينساها الرجل لأنها مرتبطة بجميع ذكريات حياته.

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