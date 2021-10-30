 إلى كل زوجين يبحثان عن السعادة

تقبل الآخر: فعلى الزوج أن يتقبل كل منهما الأخر، و التقبل هنا يعني تقبل الاختلاف في المنشأ و البيئة و الفوارق الاجتماعية، لأنه و بعد الزواج تذوب كل الفوارق التي بين الزوجين.

التغاضي عن النواقص: فالتغاضي عن توافه الأمور يسمو بالعلاقة الزوجية إلى أسمى المراتب، حيث أن جعل أحد الزوجين تصرفات شريكه تحت المجهر ينقص من الحب .

الفصل بين الأمور العامة و الأمور الخاصة: فلا يجب على الزوج و في أي حال من الأحوال أن يحمّلا هموم المكتب أو مشاكلهما الخاصة للشّريك، أو لغرفة النوم،

نعم للتقويم ولا للعتاب: و لأن كل واحد منا معرض للخطأ، فالتقويم أحسن من العتاب خاصة إذا ما تعلق الأمر بالمرأة التي تتسم بالحساسية الزائدة عن اللزوم، و كذلك هو الأمر بالنسبة للزوج.

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