إلى كل من ضاقت به..

لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة ” والله مع الصابرين”.

كما لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، حيث سوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة.

إلى كل من ضاقت به..

كذلك لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ايضا لا تجعل رحلة عمرك وجه شخص تحبه مهما كانت صفاته.

كما لا يجب ان تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، حيث ليس الكون هو ما ترى عيناك..