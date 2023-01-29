إلى كل من ضاقت به..
إلى كل من ضاقت به..
لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة ” والله مع الصابرين”.
كما لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، حيث سوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة.
إلى كل من ضاقت به..
كذلك لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ايضا لا تجعل رحلة عمرك وجه شخص تحبه مهما كانت صفاته.
كما لا يجب ان تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، حيث ليس الكون هو ما ترى عيناك..
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مما راق لي
يحكى ان الكذب والحقيقة تقابلوا في يوم من الايام
حيث قال الكذب للحقيقة:
هذا اليوم جميل جدا
الحقيقة نظرت حولها في شك ورفعت عينيها للسماء. حيث وجدت اليوم حقا جميل والجو جميل وقررت تقضي اليوم تتمشى مع الكذب.
مما راق لي
ثم قال الكذب للحقيقة:
الماء في البئر جميل جدا تعالي لننزل للماء
نظرت الحقيقة للكذب في شك للمرة الثانية، ولمست الماء فوجدته جميل حقا
فتجردا من ملابسهم ونزلا الى البئر.
حيث فجأة خرج الكذب من البئر، ولبس مسرعا ملابس الحقيقة وجرى بعيدا.
خرجت الحقيقة من البئر عارية وغاضبة. تجري وراء الكذب تود أن تلحق به،
مما راق لي
ولما رأوها الناس عارية غضبوا منها وأداروا وجوههم عن الحقيقة المسكينة، حيث رجعت للبئر إختبأت به ولم تخرج منه مره ثانيه من شدة خجلها.
ومن وقتها الكذب يلف العالم يرتدى ثوب الحقيقة والعالم يتقبله، كذلك في نفس الوقت يرفضون أن يروا الحقيقة عارية.
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